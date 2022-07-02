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Открестившаяся от России Нетребко устроила прощальную вечеринку в Австрии

Открестившаяся от России Нетребко устроила прощальную вечеринку в Австрии
globallookpress/imago stock&people

Народная артистка России Анна Нетребко закатила шумную прощальную вечеринку в пентхаусе в центре Вены. Звезда надеется продать роскошные апартаменты за 4 млн евро.

Из окна квартиры Нетребко открывается потрясающий вид на город. Насладиться этим место пришли ее многочисленные гости. В пентхаусе собралось не менее двух десятков человек.

Оперная дива подавала им угощения и развлекала импровизированным шоу мыльных пузырей. Видео вечеринки она поделилась с пользователя в соцсетях. Ролик публикует Teleprogramma.pro.

Напомним, Нетребко в последнее время неоднократно оказывалась в центре громких скандалов. В Европе артистку фактически заставили откреститься от России, взамен предложив ей возможность продолжить сотрудничество с местными театрами. 

австрия вечеринка нетребко
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RusNewsToday24
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