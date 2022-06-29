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Открестившаяся от России Нетребко рассказала о своих странностях

Открестившаяся от России Нетребко рассказала о своих странностях
globallookpress/imago stock&people

Народная артистка России Анна Нетребко, которая перебралась в Австрию, призналась поклонникам, что любит винтажный стиль одежды.

Этим звезда обязана своей бабушке Александре Дмитриевне. Нетребко поделилась теплыми воспоминаниями из своего детства и некоторыми «странностями».

«Мы с сестрой с детства копались в ее гардеробе, примеряя шляпки, горжетки. Видимо, поэтому я до сих пор считаю винтажный стиль очень клевым и иногда облачаюсь в неординарные вещи», — написала она в соцсетях.

Напомним, что в Европе Нетребко вынудили осудить спецоперацию на Украине. Чтобы сохранить за собой возможность выступать в зарубежных театрах, артистка открестилась от России.

нетребко певица Россия
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RusNewsToday24
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