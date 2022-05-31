Отключение от SWIFT заметно не повлияет на работу Сбербанка

Отключение SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
Подчеркивается, что Сбербанк работает в штатном режиме. Основные ограничения уже действуют.
«Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме», — сообщили в «Сбере».
Накануне ЕС согласовал шестой пакет санкций против России. В него входит частичное эмбарго на импорт нефти из Росси и отключение Сбербанка от междунарондой межбанковской системы SWIFT.