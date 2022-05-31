Новости0

Отключение от SWIFT заметно не повлияет на работу Сбербанка

Отключение от SWIFT заметно не повлияет на работу Сбербанка

Отключение SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Подчеркивается, что Сбербанк работает в штатном режиме. Основные ограничения уже действуют. 

«Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме», — сообщили в «Сбере».

Накануне ЕС согласовал шестой пакет санкций против России. В него входит частичное эмбарго на импорт нефти из Росси и отключение Сбербанка от междунарондой межбанковской системы SWIFT.

SWIFT Евросоюз сбербанк
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.