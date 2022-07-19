«Отклонение от нормы»: Олеся Лосева выступила за запрет фильмов с пропагандой ЛГБТ в России

«Понятно, что в нашем мире дети достаточно рано узнают, что есть нетрадиционные сексуальные отношения. Сейчас есть интернет, соцсети, от этого никуда не уйти. Но чем меньше мы будем показывать, что это нормально, тем здоровее будет наша нация. Если мы озадачены вопросом сохранения нашей нации и нашего генетического кода, то нужно улучшать демографическую ситуацию. Но это сделать нельзя, когда с экранов телевизоров и киноплощадок будут демонстрироваться нетрадиционные ценности», — отметила журналистка.