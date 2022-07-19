«Отклонение от нормы»: Олеся Лосева выступила за запрет фильмов с пропагандой ЛГБТ в России

В Госдуму РФ внесен законопроект, расширяющий запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Он предусматривает, что фильмы, в которых имеются отрицание семейных ценностей и демонстрация ЛГБТ-тематики, не будут получать прокатное удостоверение в России. Журналистка и телеведущая шоу «Время покажет» Олеся Лосева рассказала «Народным Новостям», почему подобные картины нельзя показывать в нашей стране.
Авторы инициативы — депутаты Останина, Алимова, Лантратова, Бурляев, Журавлев и Корниенко — предложили установить прямой запрет на выдачу прокатных лицензий «на любые материалы кинематографии, допускающие пропаганду» упомянутых идей и практик.
Журналистка Олеся Лосева рассказала «Народным Новостям», что законопроект будет играть очень большую роль, поскольку поможет оградить подрастающее поколение от информации о нетрадиционных отношениях.
«Понятно, что в нашем мире дети достаточно рано узнают, что есть нетрадиционные сексуальные отношения. Сейчас есть интернет, соцсети, от этого никуда не уйти. Но чем меньше мы будем показывать, что это нормально, тем здоровее будет наша нация. Если мы озадачены вопросом сохранения нашей нации и нашего генетического кода, то нужно улучшать демографическую ситуацию. Но это сделать нельзя, когда с экранов телевизоров и киноплощадок будут демонстрироваться нетрадиционные ценности», — отметила журналистка.
По словам Лосевой, все ЛГБТ-акции нацелены на то, чтобы сократить численность Земли. Она подчеркнула, что, по прогнозам ООН, в скором времени на Земле будет проживать порядка 8 млрд человек. Нужно учитывать, что планета, по примерным подсчетам, способна вынести 7 млрд человек. Для того, чтобы сократить рост числа населения человечеству могут быть навязаны ЛГБТ-ценности, уверена Лосева.
«Если Европа хочет идти таким путем, то пусть идет. Но наших детей от этого нужно максимально отгородить. Надо показывать, что это ненормально. Для того, чтобы было продолжение рода, нужны мужчина и женщина. Остальное противоестественно, это отклонение от нормы. То, что сейчас хотят все перевернуть, навязывая другие ценности — это не путь России», — подытожила наша собеседница.
Ранее о пропаганде ЛГБТ в России резко высказалась актриса Мария Шукшина. Артистка считает, что российский шоу-бизнес нужно оградить от представителей сексуальных меньшинств. Актриса сделала акцент на воспитании детей.