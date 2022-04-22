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    Отказавшийся от критики России Лазарев отправится на гастроли по стране

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Отказавшийся от критики России Лазарев отправится на гастроли по стране

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    globallookpress/Komsomolskaya Pravda

    Участник Евровидения Сергей Лазарев, назвавший себя патриотом России, сообщил, что его концерты в Самаре и Саратове состоятся в ближайшие дни.

    Бывший солист группы Smash! порадовал поклонников хорошей новостью. Лазарев даст живые концерты в регионах.

    «Друзья, рад сообщить вам, что наша долгожданная встреча в Самаре и Саратове точно состоится 23 и 24 апреля. До встречи на финальных концертах тура!» — написал он в Telegram.

    Исполнитель после начала спецоперации ВС РФ на Украине сделал ряд неоднозначных заявлений. При этом Лазарев решил отправиться в гастроли по стране.

    Возмущенные жители Саратова составили петицию с просьбой отменить концерт в их городе. В итоге выступление певца сорвалось.

    Позднее Лазарев написал в соцсетях, что любит Россию и не стыдится называть себя русским. По его словам, Россия сейчас переживает непростые времена, поэтому гражданам очень важно сплотиться вокруг своей страны.

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