Отказавшийся от критики России Лазарев отправится на гастроли по стране

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Участник Евровидения Сергей Лазарев, назвавший себя патриотом России, сообщил, что его концерты в Самаре и Саратове состоятся в ближайшие дни.
Бывший солист группы Smash! порадовал поклонников хорошей новостью. Лазарев даст живые концерты в регионах.
«Друзья, рад сообщить вам, что наша долгожданная встреча в Самаре и Саратове точно состоится 23 и 24 апреля. До встречи на финальных концертах тура!» — написал он в Telegram.
Исполнитель после начала спецоперации ВС РФ на Украине сделал ряд неоднозначных заявлений. При этом Лазарев решил отправиться в гастроли по стране.
Возмущенные жители Саратова составили петицию с просьбой отменить концерт в их городе. В итоге выступление певца сорвалось.
Позднее Лазарев написал в соцсетях, что любит Россию и не стыдится называть себя русским. По его словам, Россия сейчас переживает непростые времена, поэтому гражданам очень важно сплотиться вокруг своей страны.