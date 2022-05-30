Отказ от вредных привычек и активный образ жизни поможет понизить холестерин в крови

Высокий уровень холестерина провоцирует ряд сердечных заболеваний и увеличивает риск сердечных приступов. Привести показатель в норму помогут умеренные физические нагрузки, отказ от вредных привычек и здоровое питание, считают специалисты клиники Мэйо.
По их словам, рацион для людей, страдающих от высокого уровня холестерина, необходимо корректировать в пользу продуктов с богатым содержанием омега-3 жирных кислот и растворимой клетчатки. От трансжиров, входящих в состав печенья, всевозможных сладостей из магазина и фаст-фуда медики рекомендуют отказаться навсегда, сообщает еженедельный журнал «Профиль».
Также специалисты порекомендовали регулярно заниматься спортом и, по возможности, проявлять физическую активность. Например, стоит подниматься по лестнице вместо лифта.
По словам доктора медицинских наук, телеведущей Елены Малышевой, для снижения уровня холестерина также рекомендуется ограничить потребление мяса. Собственными силами можно понизить холестерин на 15-30%, сообщил телеканал «360».