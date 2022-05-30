Отказ от вредных привычек и активный образ жизни поможет понизить холестерин в крови

По их словам, рацион для людей, страдающих от высокого уровня холестерина, необходимо корректировать в пользу продуктов с богатым содержанием омега-3 жирных кислот и растворимой клетчатки. От трансжиров, входящих в состав печенья, всевозможных сладостей из магазина и фаст-фуда медики рекомендуют отказаться навсегда, сообщает еженедельный журнал «Профиль».