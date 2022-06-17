Отказ ЕС от российского газа грозит банкротством европейской промышленности

Политика руководства Евросоюза по снижению энергетической зависимости от России привела к дефициту дешевых энергоносителей, от которого теперь страдает европейская промышленность. Заводам приходится сокращать или сворачивать производства, отмечается в материале РИА Новости.
Особенно сильный удар был нанесен химической отрасли Европы. Так, норвежская компания Yara International ASA, занимающаяся изготовлением минеральных удобрений, уменьшила выпуск продукции на 40%. Британская CF Industries вовсе закрыла два предприятия. Отключила часть мощностей и немецкая BASF SE. В Великобритании прекратил работу завод Ince, являющийся одним из крупнейших на рынке азотных удобрений.
Снижение прокачки по газопроводу «Северный поток», о котором стало известно на днях, подтолкнуло котировки топлива до 1200 долларов за тысячу кубометров. На этом фоне затраты промышленных предприятий вырастут еще больше, с учетом того, что регион и так проигрывает в ценах энергоносителей Азии и Америке. Конкурентоспособность производств в ЕС постоянно падает, что негативно отражается на экономическом росте.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер также считает, что высокая стоимость газа сегодня — это результат действий европейских регуляторов. За это им нужно сказать «огромное спасибо», цитирует его «ФедералПресс».