Отказ ЕС от российского газа грозит банкротством европейской промышленности

Снижение прокачки по газопроводу «Северный поток», о котором стало известно на днях, подтолкнуло котировки топлива до 1200 долларов за тысячу кубометров. На этом фоне затраты промышленных предприятий вырастут еще больше, с учетом того, что регион и так проигрывает в ценах энергоносителей Азии и Америке. Конкурентоспособность производств в ЕС постоянно падает, что негативно отражается на экономическом росте.