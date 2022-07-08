Отец Жанны Фриске признался, что общается с умершей дочерью во сне

Отец скончавшейся певицы Жанны Фриске Владимир рассказал, что продолжает общаться с дочерью даже спустя семь лет после ее смерти.
По словам Фриске-старшего, дочь приходит к нему во сне несколько ночей подряд, но может и не появляется несколько месяцев. В интервью Пятому каналу мужчина рассказал, что эти сны необычные. В них он общается с погибшей наследницей.
«Мы с ней разговариваем, смеемся. Бывает так, что она мне снится, и я осознаю, что она умерла, начинаю ей что-то говорить и она сразу: “Папа, тебе просто показалось”. Как-то так», — признался отец певицы.
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