Отец Киркорова назвал фейком новость об отказе певцу во въезде в Молдавию

Певец Бедрос Киркоров отреагировал на новости, что его сыну Филиппу запретили въезжать на территорию Молдавии. По его словам, поп-король находится в Греции.
Киркоров-старший назвал новость о запрете на въезд фейком. Исполнитель хита «Снег» после концертов в Краснодарском крае отправился в Грецию, где его ждали дети и друзья, указал отец звезды.
«Никаких неприятностей не было, если бы что-то было, я знал бы. Не верьте этим фейкам», — заявил «Звезде» Бедрос Киркоров.
В СМИ появилась информация, что 55-летнему артисту не разрешили въехать на территорию Молдавии. Что стало причиной, не сообщалось.