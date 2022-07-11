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Отец Ивана Урганта высказался о закрытии его авторского шоу на Первом канале

Отец Ивана Урганта высказался о закрытии его авторского шоу на Первом канале
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Актер Андрей Ургант заявил, что его сын Иван Ургант не собирается прекращать карьеру в России. Закрытие авторской программы телеведущего произошло по независящим от него обстоятельствам.

Ургант отметил, что его сын является гражданином России. Поэтому телеведущий и дальше планирует продолжать развиваться творчески у себя на родине.

«Он российский гражданин, он русский человек, любит родину и собирается не только продолжать тут карьеру, он и не прекращал работу здесь. Просто по независящим от него причинам закрыли его программу временно. Вот и все», — заявил Ургант в беседе с kp.ru.

Также актер осудил коллег сына, которые начали критиковать его после отъезда из России. По словам Урганта-старшего, телеведущий всего лишь уезжал в отпуск.

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