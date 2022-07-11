Отец Ивана Урганта ответил звездам, которые критиковали телеведущего

Андрей Ургант решил прокомментировать высказывания звезд, которые негативно высказывались об его сыне Иване, сообщает портал «Комсомольская правда».
Критика в адрес Ивана Урганта «посыпалась» после того, как он высказался против спецоперации России. Сам телеведущий даже временно уезжал из РФ. Такое поведение не понравилось многим звездам и россиянам.
«То вранье, то дерьмо, которое на него обрушили коллеги, друзья, а также недруги, невозможно измерить. Странно, что нет такого закона, который бы это прекратил», — подчеркнул он.