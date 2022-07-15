Отец Илона Маска рассказал о “незапланированном” ребенке от своей падчерицы: “Мы живем, чтобы размножаться”

Эррол Маск

Отец Илона Маска, 76-летний Эррол Маск, рассказал The Sun, что у него действительно есть второй ребенок от падчерицы, 35-летней Яны Безуиденхаут, которую он воспитывал с четырехлетнего возраста. Маск рассказал, что три года назад у них родилась дочь. Ранее, в 2018 году, выяснилось, что у Эррола и Яны родился сын Эллиот Раш по прозвищу Раши, сейчас мальчику уже пять лет. Отношения с падчерицей у Эррола возникли, когда той было 30 лет.

Теперь Эррол сказал The Sun, что его второй ребенок с Яной был “незапланированным”, но в отцовстве он не сомневается, так как он жил с падчерицей после рождения их сына.

Я не проверял ее ДНК. Но она выглядит точно так же, как другие мои дочери. В ней есть черты Роуз и Тоски. И она похожа на Раши и ведет себя как он. Так что это довольно очевидно, знаете ли. Она не была запланирована, но мы жили вместе. Яна оставалась здесь около 18 месяцев после рождения Раши,

— заявил Эррол Маск.

Эррол Маск Яна Безуиденхаут

Отец основателя Tesla также отметил, что уже расстался со своей падчерицей. Причиной послужила большая разница в возрасте — 41 год. По словам Эррола, рано или поздно этот “разрыв поколений себя проявляет”. Однако мужчина отметил, что они “очень привязаны друг к другу”, и не исключил, что Яна может к нему вернуться.

При этом Эррол признался, что, когда дети гостят у него, то начинают “действовать ему на нервы”, но как только они уезжают, то он страшно по ним скучает. При этом продолжить свой род он совсем не против.

Единственное, для чего мы живем на Земле, — это размножение. Если бы я мог завести еще одного ребенка, я это сделал бы. Не вижу причин не делать этого. Если бы я думал об этом, то ни Илона, ни Кимбала не существовало бы.

Яна Безуиденхаут с сыном от Эррола Маска

Эррол также рассказал, что существует немало женщин, которые утверждали, что родили от него.

В восьмидесятых годах в Йоханнесбурге был период, когда я каждый вечер встречался с разными женщинами. У меня было много свиданий.

Мужчина признал, что для его родных старших детей от Мэй Маск его отношения с Яной были шоком.

Им до сих пор все это не нравится. Они все еще чувствуют себя немного жутко, потому что она их сестра. Их сводная сестра.

Сам Илон Маск почти полностью разорвал отношения с отцом после серии ожесточенных конфликтов. В одном из интервью миллиардер назвал своего отца “ужасным человеком”. Сам Эррол отрицает, что у него плохие отношения со своим знаменитым сыном. В интервью The Sun он также пошутил про Илона, сказав, что ему трудно “уследить” за своими внуками. Совсем недавно стало известно, что у Илона Маска родились близнецы от исполнительного директора его компании Neuralink Шивон Зилис. Теперь у Илона девять детей. Сам основатель Tesla и SpaceX так прокомментировал эту новость:

Делаю все возможное, чтобы помочь борьбе с депопуляцией человечества.

С матерью Яны Эррол прожил в браке 18 лет. На момент, когда у него начались отношения с падчерицей, он уже развелся. Мать Яны также была сильно младше Эррола: когда они поженились, ей было 25 лет, а ему — 45.