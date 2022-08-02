Отец Илона Маска раскритиковал его внешность и личную жизнь и заявил, что не гордится им: “Воспринимаю его как мальчишку”

Илон Маск

Эррол Маск, отец основателя Tesla и SpaceX и богатейшего человека планеты Илона Маска, дал интервью австралийскому радиошоу Kyle and Jackie O, в котором раскритиковал своего знаменитого сына и сказал, что не гордится им. По мнению Эррола, Илон отстает в своих карьерных достижениях на пять лет.

Илон не так счастлив, как ему хотелось бы, потому что чувствует, что отстает от графика. Там, где он сейчас… Он хотел бы быть там пять лет назад. Он разочарован ходом прогресса,

— отметил 76-летний отец основателя Tesla и SpaceX.

Эррол также намекнул, что достижения Илона появились не на пустом месте.

Наша семья всегда чем-то занималась. Дело не в том, что мы внезапно начали что-то делать и ни с того ни с сего добились успеха.

При этом Эррол признал, что Илон все-таки “превзошел его ожидания”.

Комментируя недавние отпускные фотографии Илона Маска, где тот был запечатлен в плавках на яхте у берегов Миконоса, Эррол дал понять, что его сыну нужно сесть на диету.

Илон очень крепкого телосложения, но он плохо питается,

— сказал Маск-старший, порекомендовав сыну начать принимать БАД для похудения.

Если Илона Эррол раскритиковал, то вот его младшего брата Кимбала, наоборот, похвалил. Его Эррол назвал своей “гордостью и радостью”. Кимбал занимается ресторанным бизнесом, а также инвестициями в стартапы, его состояние оценивается в 700 млн долларов. Состояние же Илона Маска сейчас оценивается в 270 млрд долларов, что делает его самым богатым человеком на Земле.

Раскритиковал Эррол и личную жизнь сына. По мнению отца, Илон так и не найдет женщину, которая сможет полностью посвятить себя ему. В пример он снова привел Кимбала, чья жена сосредоточилась на семье, несмотря на достойное образование и приличные карьерные перспективы.

Ему уже 50, а я все еще воспринимаю его как мальчишку. Но ему 50, и на самом деле он уже старик,

— сказал об Илоне отец.

Личная жизнь Илона при этом складывается весьма бурно: у него девять детей от четырех женщин.

Эррол Маск

Эррол также похвастался, что у него весьма солидный парк автомобилей, включая Bentley, Rolls-Royce и Mercedes-Benz, но нет ни одной Tesla. Отец миллиардера заявил, что не получает от него финансовой помощи.

Мы очень бережливая и скупая семья. Если я хочу что-то потратить, то я должен ответить на 100 вопросов почему. Илон живет очень скромно. Он на работе в шесть часов утра,

— сказал Эррол.

Отношения Илона Маска с отцом складываются не лучшим образом. В интервью предприниматель негативно отзывался о нем, разлад в отношения несколько лет назад внес и роман Эррола с его падчерицей и сводной сестрой Илона Яной Безуиденхаут. У Эррола и Яны есть двое детей. В интервью он также отметил, что считает эти отношения “совершенно нормальными”.