Отец и сын ответят в суде за пьяное нападение на полицейского во Владимирской области

Правоохранители завершили расследование уголовного дела о нападении на сотрудника полиции во Владимирской области. На скамье подсудимых оказались отец и сын, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, в августе 2021 года фигуранты, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ловили рыбу на реке Ока, используя сеть. В какой-то момент к мужчинам подошел полицейский, чтобы сообщить о нарушении.
В ходе разговора родственники столкнули офицера в воду, а затем избили и скрылись с места происшествия. Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга, кровоподтеки на голове и раны на верхней губе.
В настоящий момент материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.