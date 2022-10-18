Отец и сын ответят в суде за пьяное нападение на полицейского во Владимирской области

В ходе разговора родственники столкнули офицера в воду, а затем избили и скрылись с места происшествия. Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга, кровоподтеки на голове и раны на верхней губе.