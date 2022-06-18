Отец Бритни Спирс подал на нее в суд из-за ее слов о времени, проведенном под опекой

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Бритни Спирс

Отец Бритни Спирс, Джейми, подал в суд на дочь. Согласно документам, с которыми ознакомилось издание Page Six, Джейми считает, что поп-звезда развернула против него кампанию в соцсетях с целью очернить его имя.

Теперь он требует, чтобы Бритни дала показания под присягой — в частности, ответила, действительно ли он заставлял ее сдавать по 8 пробирок крови для лечения и запрещал пить обезболивающие.

Адвокат Бритни, Мэттью Розенхарт, в беседе с изданием прокомментировал действия Джейми.

Господин Спирс, который был позорно отстранен от опеки по решению суда, продолжает позорить себя сам, что можно увидеть по этому его последнему необоснованному и опрометчивому заявлению, в котором куча ошибок и неправды. Он и сам это знает. Мало того, что он пытался издеваться над своей дочерью, теперь он хочет запугать ее, злоупотребляя судебным процессом и скрываясь от дачи показаний. Любой другой устыдился бы такой тактики, но он и его представители поистине бессовестны. Что касается очернения его репутации, господин Спирс сам сделал это с собой давным-давно.

Ранее обе стороны конфликта обвиняли друг друга в уклонении от дачи показаний.

Напомним, что Бритни Спирс на протяжении 13 лет находилась под опекой своего отца, который контролировал ее личную жизнь и финансы. По признанию самой певицы, ее жизнь в этот период была больше похожа на тюремное заключение. Суд постановил приостановить опеку только в сентябре 2021 года.

У певицы непростые отношения со всеми родственниками. На свою свадьбу с Сэмом Асгари, которая состоялась ранее в июне, она пригласила только старшего брата Брайана, но и он не пришел.