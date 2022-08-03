Отец Александра Реввы признался, что не видел сына с 2013 года

«Да, не он нормальный парень. Конечно, голова у него вскружилась, потому что она на Первом, на «России-1», на НТВ — везде. Такие концерты! Он ведущий с дикторами центрального телевидения. Зарплаты сумасшедшие», — отметил отец артиста.