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Отец Александра Реввы признался, что не видел сына с 2013 года

Отец Александра Реввы признался, что не видел сына с 2013 года
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отец шоумена Александра Реввы Владимир признался, что последний раз виделся с сыном в 2013 году. С тех пор они практически не общались, передает Starhit.

Владимир родом из Донецка — по его словам, шоумен предлагал ему переехать, однако он отказался, а вот сам Ревва давно покинул родные места.

«Да, не он нормальный парень. Конечно, голова у него вскружилась, потому что она на Первом, на «России-1», на НТВ — везде. Такие концерты! Он ведущий с дикторами центрального телевидения. Зарплаты сумасшедшие», — отметил отец артиста.

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