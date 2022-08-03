Отец Александра Реввы признался, что не видел сына с 2013 года

Отец шоумена Александра Реввы Владимир признался, что последний раз виделся с сыном в 2013 году. С тех пор они практически не общались, передает Starhit.
Владимир родом из Донецка — по его словам, шоумен предлагал ему переехать, однако он отказался, а вот сам Ревва давно покинул родные места.
«Да, не он нормальный парень. Конечно, голова у него вскружилась, потому что она на Первом, на «России-1», на НТВ — везде. Такие концерты! Он ведущий с дикторами центрального телевидения. Зарплаты сумасшедшие», — отметил отец артиста.