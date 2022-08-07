Отели с двумя звездами и ниже стали самыми востребованными у россиян в августе

Почти половина пользователей сервиса OneTwoTrip забронировали для отдыха в августе номера в бюджетных отелях.
Проживание в гостиницах две звезды и ниже предпочли 42% россиян, которые планируют проведение отпуска в последний летний месяц. В 2021 году отмечалось только 27% таких постояльцев. При этом треть путешественников, или 30% от забронированных номеров, выбирают сервис уровня трех звезд. В прошлом году отели данной категории выбрали 40% туристов.
Заказать номера в четырехзвездочных отелях в этом году решились 23% пользователей, однако годом ранее так поступал каждый третий из отдыхающих. И лишь 5% россиян оплатили в августе пятизвездочные гостиницы, что на 55% меньше, чем в 2021 году.
Между тем средняя стоимость ночи в бюджетных отелях, а также четырехзвездочных не изменилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составляет 3,9 и 8 тысяч рублей соответственно. «Трешки» подорожали с 4,9 до 5,2 тысячи рублей, а «пятерки» подешевели с 15,2 до 14,7 тысячи рублей.