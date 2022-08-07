Отели с двумя звездами и ниже стали самыми востребованными у россиян в августе

Заказать номера в четырехзвездочных отелях в этом году решились 23% пользователей, однако годом ранее так поступал каждый третий из отдыхающих. И лишь 5% россиян оплатили в августе пятизвездочные гостиницы, что на 55% меньше, чем в 2021 году.