В НАМИ проходит международный автомобильный форум МАНФ-2022. На одном из слайдов презентации показали иностранный специализированный софт, которого лишился АвтоВАЗ при расставании с Renault.

Об этом сообщает паблик «Русский автомобиль» в Telegram:

Иностранный специализированный софт, которого лишился ВАЗ при расставании с Renault. ВАЗу удалось в ряде случаев договорится на генерацию ключей на два-три года, потом – всё, только импортозамешение. Говорят, что отечественные альтернативы есть. Но те, кто это говорит, делают это с нескрываемой грустью. В НАМИ вообще сетуют, что отечественного софта по виброакустике не существует в природе.





Последние годы на АвтоВАЗе все рабочие процессы приводились к стандартам группы Renault, поэтому уход Renault из России заставил пересмотреть на заводе работу многих подразделений.

Кроме того, АвтоВАЗ рассматривает возможность сокращения плана производства автомобилей в 2023 год, как сообщил «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте».