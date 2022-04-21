Отец Жанны Фриске заявил, что Дмитрий Шепелев потратил практически все деньги сына Платона

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Телеведущий Дмитрий Шепелев потратил практически все деньги сына Платона. Об этом заявил отец покойной певицы Жанны Фриске.
Владимир Фриске рассказал, что на счету его внука Платона практически не осталось денег. Известно, что счет в банке в свое время открыла исполнительница хита «Малинки».
«Шепелев почти все деньги моего внука истратил. Мы пошли в банк, чтобы узнать, сколько у Платона средств на счету, которые когда-то ему оставила Жанна. Там было 6 евро. Денег просто нет. Это выяснили наши адвокаты после запроса», — сообщил мужчина в беседе с Teleprogramma.pro.
Жанна Фриске скончалась в 2015 году от онкологического заболевания. С тех пор в ее семье не утихают конфликты между отцом и бывшим избранником.
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