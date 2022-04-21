Отец Жанны Фриске заявил, что Дмитрий Шепелев потратил практически все деньги сына Платона

«Шепелев почти все деньги моего внука истратил. Мы пошли в банк, чтобы узнать, сколько у Платона средств на счету, которые когда-то ему оставила Жанна. Там было 6 евро. Денег просто нет. Это выяснили наши адвокаты после запроса», — сообщил мужчина в беседе с Teleprogramma.pro.