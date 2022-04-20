Отец покойной Фриске обвинил Шепелева в растрате денег его внука Платона

«Шепелев почти все деньги моего внука истратил. Мы пошли в банк, чтобы узнать, сколько у Платона средств на счете, которые когда-то ему оставила Жанна. Там было 6 евро (около 525 рублей. — Прим. ФАН)! Денег просто нет. Это выяснили наши адвокаты после запроса», — посетовал он.