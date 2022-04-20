Отец покойной Фриске обвинил Шепелева в растрате денег его внука Платона

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Певица и одна из самых красивых представительниц российского шоу-бизнеса Жанна Фриске умерла почти семь лет назад. С тех пор воспитанием ее сына Платона занимается отец мальчика телеведущий Дмитрий Шепелев. Именно его родители покойной звезды подозревают в растрате крупной суммы со счетов ребенка.
Фриске оставила немалую «финансовую подушку» своему сыну, открыв для этих целей банковский счет еще при жизни. О деньгах и возможности их получения знали гражданский супруг знаменитости Шепелев, а также ее родители. Как рассказал отец покойной певицы Владимир Фриске журналистам Teleprogramma.pro, к настощему моменту деньги почти полностью исчезли со счета.
«Шепелев почти все деньги моего внука истратил. Мы пошли в банк, чтобы узнать, сколько у Платона средств на счете, которые когда-то ему оставила Жанна. Там было 6 евро (около 525 рублей. — Прим. ФАН)! Денег просто нет. Это выяснили наши адвокаты после запроса», — посетовал он.
Отношения между бывшим возлюбленным артистки и ее родителями не нормализовались даже спустя столько лет после ее кончины. Родные звезды продолжают бороться с несостоявшимся зятем, который не дает видеться потерявшим дочь супругам с их родным внуком Платоном.