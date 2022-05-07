Отец и сын из Мариуполя рассказали, как сражаются против националистов на «Азовстали»

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Совместными силами Народной милиции ДНР и ВС РФ Мариуполь был полностью освобожден от украинских националистов. Последней точкой для работы российских солдат стал завод «Азовсталь», где до сих пор укрывается некоторое количество военных ВСУ и националистов. Коренной житель Мариуполя рассказал о том, как он вместе с сыном принимал участие в защите города, и как сейчас они помогают освободить металлургический комбинат от националистов, передает РИА Новости.
«Я — коренной мариуполец. Родился и вырос в Мариуполе, 50 лет здесь прожил», — рассказал мужчина.
Он заявил, что городу больше ничего бояться, так как все боевые действия происходят исключительно на территории самого металлургического комбината.
«Националисты загнаны на “Азовстали”, поэтому судьба их незавидна и недолговечна», — подчеркнул военный.
Он также отметил, что, начиная с 2014 года, защищает родной город вместе с сыном.
«Мы постоянно вместе в одном подразделении. И мы вместе мечтали о дне, когда Мариуполь будет освобожден, мечтали вернуться», — сказал мужчина.
В свою очередь, сын сообщил, что, несмотря на сложившиеся обстоятельства, на данный момент он получает второе образование.
«Учусь в Институте физкультуры и спорта. Как раз в этом году у должна быть защита диплома. Но она проходит у меня в районе «Азовстали»», — признался молодой человек с небольшой иронией в голосе.
Отметим, в последние дни благодаря инициативе президента РФ Владимира Путина с «Азовстали» и прилегающих территорий Мариуполя удалось вывести в общей сложности более 500 мирных граждан. Как заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решение Путина об отмене штурма «Азовстали» остается в силе, при этом случаются обострения, связанные с тем, что украинские боевики выходят на огневые позиции, но эти попытки оперативно подавляются.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.