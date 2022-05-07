Отец и сын из Мариуполя рассказали, как сражаются против националистов на «Азовстали»

Совместными силами Народной милиции ДНР и ВС РФ Мариуполь был полностью освобожден от украинских националистов. Последней точкой для работы российских солдат стал завод «Азовсталь», где до сих пор укрывается некоторое количество военных ВСУ и националистов. Коренной житель Мариуполя рассказал о том, как он вместе с сыном принимал участие в защите города, и как сейчас они помогают освободить металлургический комбинат от националистов, передает РИА Новости.