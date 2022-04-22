Отец Филиппа Киркорова подарит Музею Победу картину с изображением Жукова

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Столичный Музей Победы получит в дар от народного артиста России Бедроса Киркорова картину Федора Селезнева «Чаепитие в Сосновке. Май 1972 года», сообщила пресс-служба учреждения культуры.
На полотне запечатлена встреча исполнителя с маршалами Георгием Жуковым и Иваном Баграмяном. Отец поп-короля Филиппа Киркорова вручит картину 23 апреля на церемонии награждения конкурса детского творчества «Мои герои большой войны».
Бедрос Киркоров родился в Болгарии в 1932 году. В шестидесятых он познакомился с композитором Арно Бабаджаняном, который пригласил певца учиться и работать в СССР. Артист выступал на одной сцене со своим сыном, Тамарой Гвердцители, Иосифом Кобзоном и другими звездами эстрады.
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