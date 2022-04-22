Отец Филиппа Киркорова подарит Музею Победу картину с изображением Жукова

Бедрос Киркоров родился в Болгарии в 1932 году. В шестидесятых он познакомился с композитором Арно Бабаджаняном, который пригласил певца учиться и работать в СССР. Артист выступал на одной сцене со своим сыном, Тамарой Гвердцители, Иосифом Кобзоном и другими звездами эстрады.