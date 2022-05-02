Отец Феофан назвал трагедию в одесском Доме профсоюзов одним из страшнейших преступлений XXI века

«Завтра у нас скорбная дата по поводу трагических событий, одного из самых страшных преступлений XXI века. Думаю, все мыслящие и по-настоящему люди, являющиеся в полном смысле этого слова людьми, глубоко этот момент восприняли, я не исключение», — высказался иеромонах в штабе КИБЕР ФРОНТА Z.