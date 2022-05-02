Отец Феофан назвал трагедию в одесском Доме профсоюзов одним из страшнейших преступлений XXI века

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Иеромонах Феофан в дискуссионном клубе штаба КИБЕР ФРОНТА Z вспомнил о трагедии, произошедшей в одесском Доме профсоюзов.
На Куликовом поле 2 мая 2014 года произошло массовое убийство защитников Одессы. Беспорядки переросли в уличные бои между сторонниками и противниками Евромайдана и привели к пожару, в котором погибли 48 человек. Это преступление против человечества стало точкой невозврата в отношениях России и Украины, пишет ФАН.
Иеромонах Феофан, переживший в плену у Службы безопасности Украины страшные пытки огнем и водой, 1 мая высказался о произошедшей восемь лет назад трагедии.
«Завтра у нас скорбная дата по поводу трагических событий, одного из самых страшных преступлений XXI века. Думаю, все мыслящие и по-настоящему люди, являющиеся в полном смысле этого слова людьми, глубоко этот момент восприняли, я не исключение», — высказался иеромонах в штабе КИБЕР ФРОНТА Z.
Отец Феофан отметил, что именно 2 мая 2014 года стало четко ясно, что между двумя соседними государствами разгорается серьезный конфликт, который так просто не разрешить.
Иеромонах в заключение добавил, что жители Украины верят в весь «фастфуд» местного телевидения как в абсолютную истину. Именно поэтому, по его мнению, особо важно объективное изучение истории, чтобы каждый понимал, «на какой земле он живет».