Отец актера Галкина считает, что компьютерная графика не заменит сына в «Диверсанте»

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Заслуженный артист России Борис Галкин высказался о сериале «Диверсант», в котором появится его покойный сын Владислав Галкин. Актера «оживили» с помощью технологии deepfake.
Галкин считает происходящее очень интересным с точки зрения новых технологий, однако с человеческой стороны ему будет тяжело смотреть на это. Он подчеркнул, что графика не сможет заменить игру артистов.
«Другой вопрос, что эта компьютерная графика все равно хуже артист, чем Владислав Галкин. Печально, что может дойти до того, что не будут нужны живые артисты», — заявил Борис Галкин изданию NEWS.ru.
Режиссер предположил, чем плох deepfake. Галкин подчеркнул, что продюсерам будет выгодно пользоваться научными достижениями, ведь созданным с помощью компьютерной графики актерам не нужно платить гонорар.