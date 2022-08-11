Отдыхающий на пляже в Сочи на спор съел медузу

Отдыхающий на пляже в Сочи молодой человек решил на спор съесть медузу. Весь процесс сняли на камеру его друзья. За поедание медузы они предложили ему тысячу рублей.
Товарищи спросили россиянина, готов ли он «попасть в местные паблики». Тот в ответ на это лишь попросил что-то, чем можно запить такой «деликатес». Видеозапись опубликовал Telegram-канал URA.RU.
Парню положили в руку медузу и дали бутылку пива. Спор он выиграл, съев медузу и допив содержимое бутылки. О состоянии его здоровья на данный момент ничего не известно.