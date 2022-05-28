Отдел полиции в составе 35 человек из украинского Запорожья перешел на сторону России

Сотрудники одного из отделов Мелитопольского района Запорожской области перешли на сторону России в полном составе, передает портал «Военное обозрение», со ссылкой на сообщение Запорожской областной военной администрации (ОВА), подконтрольной Киеву.
«В Мелитопольском районе Приазовский отдел полиции теперь называется “народной милицией”, потому что перешел на сторону врага. Сотрудничать с врагом согласились более 35 работников отдела во главе с начальником и его заместителем», — сообщила ОВА Запорожской области в своем Telegram-канале.
Ранее член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Киев готовится полностью «сдать» Запорожье. По его словам, две трети области уже находятся под контролем российских военных, однако сам город Запорожье пока остается в руках киевской власти. Местные власти продумывают план по эвакуации.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский не единожды требовал закрыть небо над Украиной, чтобы втянуть членов НАТО в полномасштабный конфликт. Однако и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением о том, что их силы не должны присутствовать в воздушном пространстве или на территории Украины. Это же подтвердил позже и Пентагон.