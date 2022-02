Отчего в СССР носили комбинации под платья

Очень многие советские женщины, когда выходили из дому, постоянно надевали комбинации под платья. Этот элемент гардероба во времена СССР был практически у каждой и выйти без него на улицу считали чем-то недопустимым.

Современным модницам в это тяжело поверить, ведь сейчас комбинация — вполне самостоятельный наряд. Потому-то многие и задаются вопросом, почему раньше такой элемент гардероба надевали под платья в обязательном порядке.

Комбинации под платья: отчего советские женщины их носили

Практичность

Так называемые «комбинашки» в СССР надевали из-за того, что они помогали платьям сохранять приличный вид намного дольше. Дело в том, что во времена жесткой экономии, менять наряды через один-два сезона было просто нереальным. Потому комбинации и надевали под платья, чтобы они впитывали пот. В результате наряды приходилось реже стирать, тем самым продлевая им жизнь.

Комфорт

В СССР немалое количество платьев шили из синтетической ткани, которая зачастую некрасиво выглядела на фигуре. Так как она прилипала к ногам и очень часто электризовалась, что приносило дискомфорт. Надетая же под платье комбинация служила определенным барьером. Потому неприятных ощущений не возникало во время носки нарядов из синтетики.

Красота

Нужно отметить, что в то время женщины носили юбки и платья и из плотных тканей. Они же подчеркивали недостатки фигуры, которые хотелось бы скрыть. Потому представительницы женского пола надевали шелковые комбинации под эти наряды. Таким образом они скрывали определенные «неидеальности» своей фигуры.

Именно по этим причинам советские женщины довольно долго носили комбинации. В настоящее время их, конечно же, не надевают под наряды. Но у многих модниц и сейчас «комбинашки» висят в шкафу. Ведь их теперь с легкостью можно носить как полноценные платья, не требующие ничего набрасывать наверх. Расскажите в комментариях, как вы относитесь к таким модным тенденциям и есть ли у вас подобный элемент гардероба.

The post Отчего в СССР носили комбинации под платья appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!