Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...





«Когда я был маленьким, мама отправила меня в садик в белой рубашке. На обед был борщ», — как только муж стал делиться со мной этим воспоминанием, я сразу начала смеяться. Тут дальше можно и не рассказывать. Понятное дело, что от белоснежности его одеяния не осталось и следа. Да и у нас самих двое детей. Светлые наряды нечасто выдерживают полетов на Луну, ночевок в халабуде и борьбы с ниндзя. Однако я нашла способ вернуть вещам первоначальный вид. Отбеливание вещей хозяйственным мылом — моя палочка-выручалочка.

Как правило, я абсолютно все стираю в машинке. Но некоторые светлые вещи, например детские маечки и полотенца, потеряли вид до неузнаваемости. Перед тем как пустить их на тряпки, я решила попробовать некую найденную в интернете хитрость. Прокипятила белье с детским мылом для стирки «Ушастый нянь», и результат меня приятно удивил!

Отбеливание вещей в домашних условиях

После кипячения удалились старые и сильно въевшиеся желтые пятна. Вещи стали белоснежными, мягкими и приятными на ощупь.

Как отбелить вещи хозяйственным мылом

Вскипятите 5 л воды в большой кастрюле. Натрите половину бруска хозяйственного мыла на терке, затем растворите стружку в кипяченой воде. Опустите белье в полученный раствор и кипятите в течение одного часа, периодически вещи переворачивая. По истечении часа выключите газ и дайте воде полностью остыть. Далее белье прополощите вручную или в стиральной машине. После этого отожмите и высушите белье, как обычно.

Дорогие читатели, вот таким личным опытом я хотела сегодня с вами поделиться. Очень надеюсь, что эта информация будет для вас полезной! А в вашем арсенале хитростей имеются проверенные способы удаления пятен? Пожалуйста поделитесь ими в комментариях. И пусть ваши вещи вам служат долго и радуют вас своим безукоризненным чистым видом.

The post Отбеливание вещей хозяйственным мылом appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!