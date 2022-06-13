Отар Кушанашвили встал на защиту уехавшего из России Галкина

Журналист Отар Кушанашвили поддержал своего друга шоумена Максима Галкина. Он заявил, что юморист не пытался оскорбить Россию.
Журналист высказался о юмористе в новом выпуске YouTube-шоу «Каково?!». Кушанашвили отметил, что Галкин пытался высмеять лишь «подонков, которые делают вид, что они и есть Россия». В то время как ему приписали дурные слова о самой Родине.
«Максим красиво пользуется русским языком. Там нет оскорблений. Там недоумения человека», — заявил журналист.
Галкин высказался о России во время своих концертов в Израиле. Артист находится на территории страны с супругой Аллой Пугачевой и детьми уже больше трех месяцев.