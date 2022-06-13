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Отар Кушанашвили встал на защиту уехавшего из России Галкина

Отар Кушанашвили встал на защиту уехавшего из России Галкина
Anatoly Lomohov/Russian Look/Globallookpress

Журналист Отар Кушанашвили поддержал своего друга шоумена Максима Галкина. Он заявил, что юморист не пытался оскорбить Россию.

Журналист высказался о юмористе в новом выпуске YouTube-шоу «Каково?!». Кушанашвили отметил, что Галкин пытался высмеять лишь «подонков, которые делают вид, что они и есть Россия». В то время как ему приписали дурные слова о самой Родине.

«Максим красиво пользуется русским языком. Там нет оскорблений. Там недоумения человека», — заявил журналист.

Галкин высказался о России во время своих концертов в Израиле. Артист находится на территории страны с супругой Аллой Пугачевой и детьми уже больше трех месяцев.

галкин Израиль кушанашвили Россия
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