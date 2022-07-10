Отар Кушанашвили раскрыл настоящие эмоции Глюкозы после заявления ее дочери о небинарности

Российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили выступил в YouTube-передаче «Каково?!» и предположил, как певица Глюкоза по-настоящему отреагировала на заявление своей дочери том, что она является небинарной личностью.
Глюкоза спокойно восприняла эту новость от дочери, однако Кушанашвили считает, что на самом деле она очень расстроена из-за этого, просто старается себя сдерживать.
«У нас же семья, а о семье у нас ортодоксальные представления. Что должна делать мама? Должна она резюмировать этот фортель, перерождение, и она говорит: “Это молодое поколение, нам остается только поддерживать их в любом их выборе”. Я понимаю, что она хотела табуреткой ударить дочь до того, как произнесла эти слова. Но требования нового времени таковы, что нужно быть на высоте всегда», — рассказал Кушанашвили.
Ранее «Народные Новости» приводили слова Глюкозы о небинарности своей дочери. Певица призналась, что волнуется за своего ребенка, но она намеренна поддерживать ее.