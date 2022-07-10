Отар Кушанашвили раскрыл настоящие эмоции Глюкозы после заявления ее дочери о небинарности

«У нас же семья, а о семье у нас ортодоксальные представления. Что должна делать мама? Должна она резюмировать этот фортель, перерождение, и она говорит: “Это молодое поколение, нам остается только поддерживать их в любом их выборе”. Я понимаю, что она хотела табуреткой ударить дочь до того, как произнесла эти слова. Но требования нового времени таковы, что нужно быть на высоте всегда», — рассказал Кушанашвили.