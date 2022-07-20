Отар Кушанашвили пожалел мужчин после каминг-аута Дарьи Касаткиной

Телеведущий Отар Кушанашвили иронично отреагировал на признание теннисистки Дарьи Касаткиной в своей нетрадиционной ориентации. Журналист отметил, что мужчинам не стоит рассчитывать на отношения с этой «красоткой».
«Дарья Касаткина одна из тех красоток, от которых способен потерять голову любой пижон. Но увы», — написал он у себя в Telegram-канале.
Телеведущий также признался, что у него «сложное» отношение к таким заявлениям.
«Что ни говори, как не убеждай себя, у меня к таким заявлениям очень, очень, очень, очень сложное отношение. В пекло вашу “новую этику”», — добавил он.