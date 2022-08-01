Отар Кушанашвили объяснил скандальное поведение Собчак

«Собчак сделана из теста, замешенного на упрямстве беспримерном и на задиристости петушиной. Для нее эти фехтования — суть, кислород, оптимальная среда, источник мощного наслаждения. Обзывая ее как угодно, ты даришь ей роскошное настроение и множишь славу», — объяснил скандальное поведение журналистки Кушанашвили в Telegram-канале.