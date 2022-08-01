Отар Кушанашвили объяснил скандальное поведение Собчак

Журналист Отар Кушанашвили высказался о скандальном поведении коллеги Ксении Собчак. Он объяснил это ее любовью к провокациям.
Недавно светская львица оказалась в центре внимания после критики песни Олега Газманова. За музыканта заступился певец Николай Басков, который даже сочинил язвительное стихотворение в адрес «блондинки в шоколаде». Ведущая тут же обратила внимание на творчество «золотого голоса».
«Собчак сделана из теста, замешенного на упрямстве беспримерном и на задиристости петушиной. Для нее эти фехтования — суть, кислород, оптимальная среда, источник мощного наслаждения. Обзывая ее как угодно, ты даришь ей роскошное настроение и множишь славу», — объяснил скандальное поведение журналистки Кушанашвили в Telegram-канале.
Собчак еще в начале карьеры была замечена в скандальных историях. Она дебютировала на телевидении с проектом «Дом-2», а потом создала программу «Блондинка в шоколаде», рассказывая о своей жизни.