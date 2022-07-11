Отар Кушанашвили не сдержал эмоций, отвечая на предложение о конфискации замка у Галкина и Пугачевой

Телеведущий Отар Кушанашвили высказал свое отношение к возможной конфискации замка у шоумена Максима Галкина.
В авторском шоу «Каково?!» Кушанашвили очень эмоционально, как он сам признался, прокомментировал предложение конфисковать дом у сбежавших в Израиль Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Звездная пара с детьми долгое время жила в замке, который построил Галкин в деревне Грязь, недалеко от Москвы.
«Вам не нравится Максим Галкин? Ну вы у него что, собрались отбирать дом? Это его дом. Это его чертова резиденция. Это его окаянная латифундия огромная. Так он ведь заработал на нее сам», — отметил Кушанашвили.
Отметим, что в Сети ранее появилась информация, что замок, построенный юмористом Максимом Галкиным 10 лет назад, является незаконным самостроем. После этого якобы появилось предположение о конфискации недвижимости у звездной четы.
Спецоперация Вооруженных сил России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее целью являются демилитаризация и денацификация этой страны, а также помощь жителям Донбасса, на протяжении восьми лет подвергавшихся геноциду и издевательствам со стороны киевского режима. Звезды российского шоу-бизнеса раскололись. Одни поддержали специальную операцию, а другие покинули Россию и заявили, что стыдятся своей национальности.