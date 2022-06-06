Отар Кушанашвили назвал «ударом по украинцам» поражение сборной в матче с Уэльсом

Anatoly Lomohov/Russian Look/GloballookpressЖурналист Отар Кушанашвили поделился мнением о результате матча за выход на ЧМ по футболу между Уэльсом и Украиной. Отар Кушанашвили считает, что фанатам сборной Украины по футболу будет непросто пережить поражение национальной команды в игре за выход на ЧМ-2022 с Уэльсом. Соответствующее мнение телеведущий выразил в своем Telegram-канале. «Я представить себе не могу, какой это удар по украинцам.Какой это был бы триумф для многострадальных людей – путевка в Катар.Я представить себе не могу, каким ужасом обуян сейчас Ярмоленко.И как ликует Бейл», – написал Кушанашвили.Сборная Украины проиграла матч за выход на ЧМ-2022 со счетом 0:1. Валлийская национальная команда впервые с 1958 года пробилась на планетарное первенство. Ее соперниками по группе B станут сборные США, Англии и Ирана.

Anatoly Lomohov/Russian Look/Globallookpress

Журналист Отар Кушанашвили поделился мнением о результате матча за выход на ЧМ по футболу между Уэльсом и Украиной.

Отар Кушанашвили считает, что фанатам сборной Украины по футболу будет непросто пережить поражение национальной команды в игре за выход на ЧМ-2022 с Уэльсом. Соответствующее мнение телеведущий выразил в своем Telegram-канале.

«Я представить себе не могу, какой это удар по украинцам.Какой это был бы триумф для многострадальных людей – путевка в Катар.Я представить себе не могу, каким ужасом обуян сейчас Ярмоленко.И как ликует Бейл», – написал Кушанашвили.

Сборная Украины проиграла матч за выход на ЧМ-2022 со счетом 0:1. Валлийская национальная команда впервые с 1958 года пробилась на планетарное первенство. Ее соперниками по группе B станут сборные США, Англии и Ирана.