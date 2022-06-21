Отар Кушанашвили допустил бедственное положение Киркорова из-за отмены концертов

Журналист Отар Кушанашвили считает катастрофой для певца Филиппа Киркорова отмену концертов в России. Это может грозить артисту бедственным положением.
Ведущий рассказал, что артисты для создания грандиозного шоу берут огромные деньги в банках. Отмена даже нескольких выступлений может негативно сказаться на «кошельке» поп-короля. По словам журналиста, без купленных зрителями билетов Киркорову нечем будет расплачиваться с финансовыми организациями.
«Ему возбраняют выступать – раз. Его обвинили в надругательстве над святыней, крестом и приписали ему неуважение к верующим. Два. Из-за того, что выступлений стало меньше, ему неоткуда отдавать ссуды, которые он брал», — пояснил журналист в YouTube-шоу «Каково?!».
Скандал с участием Киркорова разгорелся после его концерта по случаю юбилея. В одном из номеров артист прошелся по кресту, что вызвало возмущение у православных. Жители ряда городов России потребовали отменить концерты поп-короля.