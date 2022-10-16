От съемок в кино до работы в магазине: как сложилась судьба дочери актера Александра Збруева

Дочке Александра Збруева и Людмиле Савельевой Наталье пророчили успешную карьеру в кино. Впервые она появилась на экране в картине «Если верить Лопотухину…», а через год поступила в театральный, но девушка так и не смогла стать знаменитой актрисой, передает «Киноафиша».
После съемок в фильме Наталья познакомилась со взрослым мужчиной, который был связан с криминалом. Девушка решила связать свою судьбу с бандитом, отказавшись от ролей в кино. Но через пару лет избранника Збруевой убили в бандитских разборках
После трагедии Наталья бросила работу в кинематографе и устроилась на работу в магазин, начав злоупотреблять алкоголем. Мать пыталась спасти дочь от зависимости и водила ее к различным специалистам.