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«От сдерживания до уничтожения»: Захарова раскритиковала резолюцию Сената США по России

«От сдерживания до уничтожения»: Захарова раскритиковала резолюцию Сената США по России
Pool via CNP /MediaPunch via www/Global Look Press

Резолюция Сената США о статусе России раскрывает концепцию американских властей. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Американские сенаторы на этой неделе приняли резолюцию, призывающую внести Россию в перечень «спонсоров терроризма». Примечательно, что документ не имеет законодательной силы.

«Концепция ясна — от “сдерживания до уничтожения”. Они же сами об этом говорят, это же их история», — заявила Захарова в эфире канала «Россия-1».

На эту тему ранее высказался руководитель Госдепартамента США Энтони Блинкен. По его словам, возможное присвоение РФ предложенного сенаторами статуса по факту мало что изменит для страны.

Захарова сенат США
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