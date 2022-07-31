«От сдерживания до уничтожения»: Захарова раскритиковала резолюцию Сената США по России

Резолюция Сената США о статусе России раскрывает концепцию американских властей. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Американские сенаторы на этой неделе приняли резолюцию, призывающую внести Россию в перечень «спонсоров терроризма». Примечательно, что документ не имеет законодательной силы.
«Концепция ясна — от “сдерживания до уничтожения”. Они же сами об этом говорят, это же их история», — заявила Захарова в эфире канала «Россия-1».
На эту тему ранее высказался руководитель Госдепартамента США Энтони Блинкен. По его словам, возможное присвоение РФ предложенного сенаторами статуса по факту мало что изменит для страны.