Одной из главных тем обсуждения прошедшей встречи лидеров России и Франции выступила Украина. Само собой, что и заявления по итогам переговоров были направлены в первую очередь в ее адрес.

«Нравится, не нравится — терпи моя красавица!», — вот фраза Президента Российской Федерации Владимира Путина, ставшая девизом итогового брифинга.

Обращена она была естественно к действующим украинским властям. В Кремле впоследствии объяснили ее отсылкой к народному фольклору, а именно старому анекдоту. Хотя СМИ тут же и приписали ее творчеству группы «Красная плесень». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал этот факт.

«Я убежден, что Владимир Путин не знаком с творчеством этой группы. И, наверное, думаю, что в свое время эта группа — я тоже, честно говоря, не знаком — позаимствовала это из русского фольклора», — сказал представитель Кремля.

Однако, как бы не пытались некоторые журналисты, в том числе из числа иностранных агентов, интерпретировать источник фразы Владимира Путина, одно остается неизменным: Москва заинтересована в том, чтобы Украина исполняла Минские соглашения.

К сожалению, украинский президент Владимир Зеленский абсолютно не настроен их реализовывать. Напротив, если его предшественник, Петр Порошенко, которому, кстати, вновь Владимир Путин предложил политическое убежище, утверждал, что Киев исполняет соглашение, но сам Зеленский стремится их нивелировать. Да и вообще отменить. Это было целью направления для переговорного процесса Леонида Кравчука. Опытный коммунистический аппаратчик превратил переговоры в фарс.

«Выполнение Минских соглашений означает разрушение страны. Когда они подписывались — за чем наблюдали Германия и Франция, — любому здравомыслящему человеку уже было понятно, что реализовать эти документы невозможно», — отметил секретарь СНБО Украины Андрей Данилов.

Правда то, что только Киеву кажется, что минские переговоры уничтожены. И Москва, и Донецк, и Луганск считают, что это не так.

«Повторяю еще раз, в Киеве то говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну. Президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится», — заявил Владимир Путин во время переговоров с Макроном.

А ведь действительно, в условиях накала информационной войны, в двух шагах от ее «горячей» стадии, некоторые умы на Украине начали обвинять именно Россию в неисполнении их, забывая, что высшее украинское руководство вообще не одобряет «Минск-2». От красавицы-Украины ждут только одного — мира. Его уже восемь лет не могут дождаться жители Донбасса.

загрузка...