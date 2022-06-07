От газа к хворосту, или Прогресс по-польски: куда заведет Варшаву шаг к «энергозависимости» от России

По мнению оппозиционного депутата Бартоломея Сенкевича, для людей, которые не могут позволить себе уголь по текущим ценам, это может быть вопросом выживания зимой. Однако он, как считают польские СМИ, вероятно, забыл, что для того, чтобы помочь полякам в трудные времена, достаточно было бы отменить право на социальные программы, предоставленное, в том числе, голосами его партии переселенцам из Украины и перечислить эти средства полякам.