Польша сделала важный шаг к энергонезависимости, призвав граждан собирать хворост из-за высоких цен на энергию. Такое мнение выразил политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин.
Прощай российский уголь, да здравствует валежник! Пока корабли с энергоресурсами бороздят просторы океанов, выдвигаясь из портов Австралии и Индонезии, рядовой поляк направляется в лес.
«Импорт из России и Белоруссии древесины и полуфабрикатов из нее полностью прекратился. Украина, в основном Западная, предоставляет нам, может быть, 25% от необходимого объема», – заявил директор Польской торговой палаты деревообрабатывающей промышленности Рафал Шефлер.
И возникает вопрос: куда дели уголь из Катовиц? Представитель катовицкой региональной дирекции Государственного лесничества Марек Мруз не поддержал историческое занятие местных шахтеров, заявив: «Сбор хвороста касается веток. При этом собираемые ветки не могут быть толще семи сантиметров».
«Мы значительно расширяем доступ поляков к самостоятельному получению древесины в лесу. Речь идет о сборе хвороста, в основном – веток, но также мы можем предоставить полякам более толстые бревна», – уточняет пресс-секретарь Главной дирекции государственных лесов Польши Михал Гзовский.
Предварительно поляки должны пройти обучение у лесников, не бесплатное. Сам механизм выглядит так: «Лесничий укажет место, где может осуществляться такое самостоятельное производство. Мы собираем в кучи хворост и ветки. Затем лесник делает замер, конечно он считает этот хворост, это топливо мы легко можем вывезти из леса». А вот цена на платные дрова составит от 7 до 30 злотых (примерно от 1,6 до 7 долларов) за пространственный метр (около 0,25 кубометра).
Комментаторы в СМИ отреагировали на такое решение очень чутко.
«Мне сдается, Средневековье в Европе все ближе. Боюсь, они дальше начнут людей жечь. Ну не всех. Неправильных только», — с сарказмом отметил один из комментаторов, вероятно, напоминая таким образом об инквизиции.
«Зеленая энергетика, все уши о ней прожужжали. Хотели? Получите…» — сказал другой пользователь Сети.
Хворост стал главным героем мемов, порождаемых в польском сегменте интернета.
Инициатива властей не находит понимания и у официальных СМИ, особенно на фоне приема и поддержки беженцев из Украины: «для переселенцев из Украины «власть» стоит с ног на голову, чтобы сделать их пребывание в Польше более приятным, за что поляки платят. Однако для гражданина этой страны «власти» в связи с высокими ценами на уголь, которые являются результатом введения антироссийских санкций, предлагается собирать хворост для топлива.
По мнению оппозиционного депутата Бартоломея Сенкевича, для людей, которые не могут позволить себе уголь по текущим ценам, это может быть вопросом выживания зимой. Однако он, как считают польские СМИ, вероятно, забыл, что для того, чтобы помочь полякам в трудные времена, достаточно было бы отменить право на социальные программы, предоставленное, в том числе, голосами его партии переселенцам из Украины и перечислить эти средства полякам.
А ведь в той же Катовице все могло быть иначе. Угольный центр страны, главная шахта которого превращена в симфонический оркестр Польского национального радио, Силезский музей и Международный конгресс-центр. И да, там же выпускают «угольные» конфеты со вкусом аниса в память о былых заслугах.
Скоро его участь постигнет шахты в населенных пунктах Хваловице, Янковице и в городе Рыбник. Последняя угольная шахта в Польше после активных забастовок шахтеров закроется в 2049 году.
Статус «углеродно-нейтральной» страны обязывает ко многому. В адрес Польши итак поступило множество обвинений в нарушении экологических норм. Европейские «зеленые» сделали свое дело, а вот полякам пришлось пойти на уступки и довольствоваться тем, что позволено собирать ветки до 7 сантиметров шириной. Абсурд.