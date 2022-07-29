От двух до семи лет лишения свободы. Xiaomi и полиция накрыла склад фальшивых наушников, предназначенных для мирового рынка

Как сообщает отдел защиты бренда юридического отдела Xiaomi, полиция обнаружила склад поддельных полностью беспроводных гарнитур китайского производителя.





Полицейские Гуанчжоу провели рейд, в ходе которого было изъято большое количество поддельных Bluetooth-гарнитур Xiaomi и Redmi. Неизвестно, сколько гарнитур попало на рынок, но полицейские изъяли 2032 единицы.

По делу задержаны четверо подозреваемых задержаны, дело находится на стадии дальнейшего расследования. Xiaomi заявила, что стандартом наказания за продажу поддельной и низкокачественной продукции является лишение свободы на срок от двух до семи лет.

Основную часть поддельной продукции составили популярные Redmi Buds 3 Lite, которые продаются в Китае под названием Redmi Buds 3 Youth Edition. Надпись на коробке указывает на то, что наушники предназначались для продажи на мировом рынке.