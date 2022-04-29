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Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)
От банок с супом Campbell’s до париков художника: какой могла бы быть ваша совместная студия с Энди Уорхолом | СПЛЕТНИК
Роуз Лесли рассказала, как ее муж Кит Харингтон боролся с алкогольной зависимостью после “Игры престолов”
От банок с супом Campbell’s до париков художника: какой могла бы быть ваша совместная студия с Энди Уорхолом
Dress Code. В Нью-Йорке прошел гала-вечер Prince’s Trust Gala. Среди гостей — Белла и Джиджи Хадид, Кейт Мосс, Лили Джеймс
StarHit: Николай Цискаридзе заменит Максима Галкина в передаче “Сегодня вечером” на Первом канале
Амиран Сардаров ответил бывшей жене Марьям на обвинения в домашнем насилии. В ответ она обвинила его в краже драгоценностей
Рэпер Фараон, Люся Чеботина, 16-летний киберспортсмен и врач-онколог: Forbes составил новый рейтинг перспективных россиян до 30 лет
Бойфренд Рианны A$AP Rocky в центре скандала: у него найдено оружие, которое проходит по делу о нападении, его самого уличили во флирте с другой женщиной
Суд оштрафовал Google на 3 миллиона рублей за отказ удалить клип Моргенштерна. В клипе усмотрели пропаганду наркотиков
StarHit: Первый канал заменит Максима Галкина в шоу “Сегодня вечером”
Принца Эндрю могут лишить титула герцога Йоркского
Max Factor, Rimmel, Max Factor, Hugo Boss, Calvin Klein и другие бренды косметической компании Coty уходят из России
Nice-Matin: виллы Олега Дерипаски и Кирилла Шамалова арестованы во Франции
Ксения Собчак заявила, что уехавшие за границу звезды начнут возвращаться в Россию: “Они попали в ловушку ситуации”
Хейли Бибер перенесла операцию на сердце после микроинсульта
ТАСС: Анатолий Чубайс уехал в Италию и не собирается возвращаться в Россию
Аль Пачино отметил 82-летие в компании Нур Альфаллы на фоне слухов об их романе
Лето зовет: после паузы в модельной карьере Жизель Бундхен вернулась с яркой фотосессией для V Magazine
Данила Козловский подал в суд на онлайн-кинотеатр Start из-за сериала “Карамора” и требует 128 млн рублей
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