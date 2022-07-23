От 625 долларов. Названа стоимость всех версий OnePlus 10T

Источник опубликовал эксклюзивные подробности об перспективном флагмане OnePlus – модели 10T. Данные касаются стоимости и даты начала продаж. Важно отметить, что речь идет об Индии, но вряд ли в других регионах стоимость новинки будет сильно отличаться.

Официальная премьера OnePlus 10T состоится 3 августа, но в продажу в Индии он поступит 6 августа. Стоимость базовой версии с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти составит 625 долларов. Версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти оценена в 690 долларов, а вариант с 16 ГБ памяти будет чуть-чуть дороже – 700 долларов. Первым покупателям OnePlus 10T в Индии предложат скидку в размере 20 долларов.

О характеристиках OnePlus 10T уже многое известно. Так, смартфону приписан плоский экран AMOLED с диагональю 6,7 дюйма и разрешением Full HD+. Емкость аккумулятора составит 4800 мА·ч, а заряжаться он будет очень быстро – говорится о поддержке 150 Вт мощности. Наконец, в Сети уже опубликованы характеристики камеры OnePlus 10T и примеры фото.