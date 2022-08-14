От 330 долларов за 6-ядерный Ryzen 5 7600X до 890 долларов за 16-ядерный Ryzen 9 7950X. Ретейлер раскрыл стоимость новейших CPU Ryzen 7000

Как мы знаем, официальная премьера процессоров Ryzen 7000 состоится 29 августа (это в США, а по московскому времени анонс состоится 30 августа в 3 часа ночи), но канадский ретейлер уже поспешил добавить в свой каталог эти CPU, благодаря чему стала известна их стоимость.





На скриншотах цены в местных долларах, канадских. А цены в долларах США такие:

16-ядерный Ryzen 9 7950X – 892 доллара;

12-ядерный Ryzen 9 7900X – 608 долларов;

8-ядерный Ryzen 7 7700X – 480 долларов;

6-ядерный Ryzen 5 7600X – 330 долларов.

Цены – приличные, особенно если учесть, что речь идет о CPU в исполнении OEM – без процессорного охладителя в комплекте. Однако это лишь предварительные данные, нужно дождаться официальных, но в США, вполне вероятно, цены будут ниже. В то же время нужно отметить, что Ryzen 7000, судя по первым тестам, очень хорошо выглядят на фоне процессоров Intel Alder Lake, так что возможная прибавка в стоимости может быть вполне оправдана.