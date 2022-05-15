От 16 ядер частотой 5,4 ГГц за 900 долларов до 6 ядер частотой 5,1 ГГц за 350 долларов. Названы характеристики и цены процессоров Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7800X и Ryzen 5 7600X

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AMD несколько месяцев тому назад официально подтвердила выпуск процессоров Ryzen 7000 в текущем году, а сейчас в Сети появились характеристики четырех главных моделей линейки – Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7800X и Ryzen 5 7600X. И хотя на данном этапе рано говорить о ценах, новые подробности определенно интересно рассмотреть.

Увы, относительно параметров Ryzen 9 7950X единства мнений нет: предполагается наличие 16 или 24 ядер. Но второй вариант крайне маловероятен, так как размер упаковки, в сравнении с процессорами AM4, не меняется, и вместить в нее четыре чиплета (три Zen 4, каждый по восемь ядер, плюс один кристалл ввода-вывода) будет очень проблематично. Так что наиболее вероятен вариант сохранения 16 вычислительных ядер в новом флагмане.

Вместе с этим, частоты все равно возрастут. Источник говорит о 5,4 ГГц. TDP составил 105 Вт в стандартном режиме, максимум – 170 Вт. Ожидается, что цена нового флагмана AMD составил 900 долларов. В таком случае Ryzen 9 7950X окажется на 100 долларов дороже Ryzen 9 5950X на старте продаж.

Ryzen 9 7900X. Тут тоже пока допускаются варианты: 12 ядер и 24 потока или 16 ядер и 32 потока. Ожидается, что максимальная частота составит 5,3 ГГц, TDP – 105-170 Вт, а цена – 650 долларов. Исходя из разницы в предполагаемой цене, ждать все-таки следует 12 ядер, а не 16, иначе Ryzen 9 7900X будет отбирать покупателей у флагманской модели.

С двумя другими процессорами проще – тут с точки зрения характеристик все более однозначно. Ryzen 7 7800X приписано 8 ядер с максимальной частотой 5,2 ГГц, 16 потоков, TDP 105 Вт и цена 500 долларов. Ryzen 5 7600X, идущий на смену хитовому Ryzen 5 5600X, сохранит шесть вычислительных ядер. Частота составит 5,1 ГГц, TDP – 65 Вт, а цена – 350 долларов.