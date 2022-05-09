Освобожденный Херсон отмечает День Победы: тысячи людей вышли на акцию «Бессмертный полк»

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В освобожденных городах Украины с размахом отмечают День Победы. Люди 8 лет не могли поднять знамя Победы и надеть георгиевскую ленту. Сегодня же, благодаря спецоперации Росси на Украине, народ может без страха почтить память своих предков.
По улицам Херсона под лозунги «Спасибо за победу» и «Фашист не пройдет» прошла колонна людей — местные жители организовали шествие «Бессмертного полка».
Праздничную атмосферу в Херсоне передал блогер Сергей Мороз, отметив, что в первых рядах в колонне идет мэр города Владимир Сальдо.
«Нас очень тщательно охраняют. Это огромный праздник для Херсона! Большое количество людей собралось», — рассказывает Сергей.
Сегодня в освобожденном Херсоне сегодня на улицах играет музыка, толпы людей собираются в центре с флагами России, чтобы посмотреть парад Победы на огромном экране, установленном на здании областной госадминистрации.
Отмечает День Победы сегодня и Херсонская область. Глава Каховского административного района Владимир Леонтьев вместе с новокаховчанами возложили цветы у Вечного огня в Парке Славы городе Новая Каховка.
Кроме того, готовится акция «Бессмертного полка» и в освобожденном Мелитополе.
Член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что сегодня в Мелитополе пройдет первое после освобождения города шествие «Бессмертного полка». Построение колонны «Бессмертного полка» уже началось.
Ранее сообщалось что в городе Счастье (ЛНР) вновь зажгли вечный огонь, а также восстановили памятник советским воинам.