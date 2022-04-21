Освобожденные регионы Харьковской области могут провести референдум

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Референдум о политическом будущем освобожденных регионов Харьковской области может состояться после стабилизации обстановки. Об этом сообщил руководитель временной гражданской администрации освобожденных харьковских территорий Виталий Ганчев.
В беседе с РИА Новости он напомнил, что в демократическом обществе прежде всего важные решения принимает население.
«Поэтому, я думаю, когда вся территория будет денацифицирована и освобождена, тогда будет принято решение о проведении, скорее всего, среди населения, опроса, референдума, и далее будем принимать решение», — сообщил Ганчев.
На Украине продолжается спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации киевского режима. Российские войска уничтожают военные объекты и освобождают города от националистов для обеспечения безопасности населения.