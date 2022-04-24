Освобождение Мариуполя, вода в Крыму: названы главные итоги 60 дней спецоперации РФ на Украине

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Журналист Аббас
Джума в 60-й день спецоперации ВС РФ на Украине подвел ключевые итоги двух
месяцев кампании. Об этом сообщает Федеральное
агентство новостей.
Одним из основных достижений он называет зачистку
городских кварталов портового города Мариуполь, который ВСУ и нацбаты
превратили в мощный укрепрайон. Сейчас он фактически освобожден, а остатки
националистов заблокированы в промзоне завода «Азовсталь».
Комментируя операцию по зачистке Мариуполя, президент
РФ Владимир Путин заявлял:
«Это
успех. Поздравляю вас. Передайте слова благодарности в войска. Представьте,
пожалуйста, предложения по награждению отличившихся наших воинов к
государственным наградам», — сказал он.
Другими важными достижениями стали создание
сухопутного коридора из Крыма до Мариуполя, проходящего по югу Украины, а также
разблокировка Северо-Крымского канала — уже с 3 марта эта артерия заполнена
днепровской водой.
В рамках спецоперации ВС РФ также занялись
стабилизацией обстановки в освобожденных районах Херсонской и Запорожской
областей. Данные территории не входят в состав республик Донбасса, поэтому их
дальнейшее будущее будет определять местное население.
Недавние опросы Всероссийского центра изучения
общественного мнения показали, что 89% россиян доверяют собственным вооруженным
силам. Решение о начале спецоперации на Украине также одобряет подавляющее
большинство опрошенных — 74%.
Сообщается и о возросшем интересе россиян к
околовоенной тематике. Так, к примеру, существенно увеличилось количество
интернет-запросов на тему «ЧВК Вагнера» — примерно в 7 раз с января. Интерес к
Армии России вырос в 3 раза.
Примечательно, что действия «вагнеровцев», освещаемые
ведущими Telegram-каналами,
встречают одобрение у граждан. Как отмечал ранее ополченец Владлен Татарский, бойцы российской ЧВК играют важную роль в
процессе освобождения населенного пункта Попасная. А канал Readovka на эту тему писал
следующее:
«ВСУ
превратили город в сплошной укрепрайон, оборудовав многочисленные огневые
позиции в частном секторе, и фактически взяв в заложники несколько тысяч мирных
граждан. Бои за город идут уже давно, но только недавно там начали оборону
продавливать, и вот уже дошли до центра города. Говорят, что помимо российских
войск и армии Луганской народной милиции тут на передке работают «музыканты»
“ЧВК Вагнера”».
Уже сейчас итоги первого этапа операции оцениваются
как плодотворные, однако впереди предстоит еще большая работа. По словам
замкома войсками Центрального военного округа генерал-майора Рустама Миннекаева, цели второй стадии
заключаются в установлении полного контроля над республиками Донбасса в
границах соответствующих областей, а также над всем югом Украины.