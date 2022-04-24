Освобождение Мариуполя, вода в Крыму: названы главные итоги 60 дней спецоперации РФ на Украине

«ВСУ

превратили город в сплошной укрепрайон, оборудовав многочисленные огневые

позиции в частном секторе, и фактически взяв в заложники несколько тысяч мирных

граждан. Бои за город идут уже давно, но только недавно там начали оборону

продавливать, и вот уже дошли до центра города. Говорят, что помимо российских

войск и армии Луганской народной милиции тут на передке работают «музыканты»

“ЧВК Вагнера”».