Освободившего Прагу от нацистов маршала Конева могут лишить почетного гражданства

В апреле 2020 года, несмотря на протесты общественности, памятник маршалу Коневу убрали с площади Интербригады. В городе обсуждается возможность переименования улицы, которая носит имя полководца. С такой инициативой выступили комиссия мэрии и муниципалитет района Прага-3.