Освободившего Прагу от нацистов маршала Конева могут лишить почетного гражданства

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Мэрия Праги планирует лишить статуса почетного гражданина маршала Советского Союза Ивана Конева. Об этом сообщает Mladá fronta Dnes.
Газета информирует, что градоначальник Зденек Гржиб в понедельник представит членам магистрата соответствующее предложение. Окончательное решение должен принять городской совет.
В апреле 2020 года, несмотря на протесты общественности, памятник маршалу Коневу убрали с площади Интербригады. В городе обсуждается возможность переименования улицы, которая носит имя полководца. С такой инициативой выступили комиссия мэрии и муниципалитет района Прага-3.
Маршал Конев с весны 1944 года командовал войсками 1-го Украинского фронта Красной армии. Он освободил Прагу от нацистов 9 мая 1945 года.
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