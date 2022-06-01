Осужденный забил насмерть костылем сокамерника в нижегородской колонии

Убийцей оказался 40-летний заключенный. По данным следствия, он несколько раз ударил потерпевшего костылем по голове, в результате чего последний скончался. Подозреваемый объяснил, что сокамерник вызывающе себя вел и мешал отдыхать остальным заключенным. Жертва преступления отбывал наказание за убийство двух человек и нападение на полицейских.