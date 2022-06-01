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Осужденный забил насмерть костылем сокамерника в нижегородской колонии

Осужденный забил насмерть костылем сокамерника в нижегородской колонии
https://pixabay.com/

Заключенный забил насмерть костылем сокамерника в колонии в Нижегородской области, сообщило региональное следственное управление СК РФ.

Преступление было совершено в помещении для содержания осужденных ИК-14 в рабочем поселке Сухобезводное. Сотрудники колонии обнаружили тело 47-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Убийцей оказался 40-летний заключенный. По данным следствия, он несколько раз ударил потерпевшего костылем по голове, в результате чего последний скончался. Подозреваемый объяснил, что сокамерник вызывающе себя вел и мешал отдыхать остальным заключенным. Жертва преступления отбывал наказание за убийство двух человек и нападение на полицейских.

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RusNewsToday24
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