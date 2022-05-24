Осужденный за взятки экс-полковнику МВД бизнесмен Маркелов отпущен из СИЗО по болезни

Экс-совладелец группы компаний «1520» Валерий Маркелов получил 8 лет колонии за дачу взяток бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Пресненский районный суд Москвы заменил бизнесмену арест на запрет определенных действий. Причиной этому стала онкологическое заболевание фигуранта, передают «Известия».
Напомним, по данным следствия, с 2007 по 2016 года экс-полковник МВД Захарченко регулярно получал взятки от ОПГ, куда входил сам Маркелов и еще три предпринимателя. В обмен на деньги бывший правоохранитель помогал им избегать ответственности и не попадать в поле зрения контролирующих органов. Всего Захарченко получил около 1,4 млрд рублей и проживание в гостиничном комплексе в Сочи на 844 тысячи рублей.
Против экс-полковника было возбуждено уголовное дело, и 17 мая суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. Также Захарченко оштрафовали на 500 млн рублей, сообщало РИАМО.
В свою очередь Маркелов получил восемь лет колонии строгого режима. Его приговор еще не вступил в законную силу.