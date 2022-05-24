Осужденный за взятки экс-полковнику МВД бизнесмен Маркелов отпущен из СИЗО по болезни

Напомним, по данным следствия, с 2007 по 2016 года экс-полковник МВД Захарченко регулярно получал взятки от ОПГ, куда входил сам Маркелов и еще три предпринимателя. В обмен на деньги бывший правоохранитель помогал им избегать ответственности и не попадать в поле зрения контролирующих органов. Всего Захарченко получил около 1,4 млрд рублей и проживание в гостиничном комплексе в Сочи на 844 тысячи рублей.